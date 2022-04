Elisabetta, preoccupanti strascichi dopo il Covid: cos’ha rivelato

Sua Maestà la Regina Elisabetta si appresta a spegnere 96 candeline il prossimo 21 aprile e si sta riprendendo da una serie di infausti eventi – familiari e di salute – che l’hanno messa ko per alcune settimane, non ultimo il Covid.

Dopo essersi eclissata per qualche tempo, è riapparsa con bastone al seguito alla cerimonia di commemorazione per il compianto marito, il Principe Filippo tuttavia sta declinando alcuni inviti in presenza preferendo apparire da remoto ove sia possibile.

Foto: Kikapress