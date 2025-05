Un 2024 da record per Elodie

Se i ricavi sono cresciuti del 18,67%, il vero salto lo si vede negli utili netti. Margarita srl ha chiuso il 2024 con 163.917 euro di utile, il 43,6% in più rispetto ai 114.141 euro del 2023. Anche la liquidità in banca è aumentata notevolmente: la società può oggi contare su 842.881 euro distribuiti tra conti correnti e depositi, con una crescita di oltre 270 mila euro in dodici mesi. Nel frattempo, sono calati i debiti: il mutuo acceso per l’acquisto della sede della società, un ufficio di pregio in zona corso Sempione a Milano, si è ridotto a 295.970 euro.

Foto: Kikapress