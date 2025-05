Il futuro secondo Elon Musk

Musk ritiene che il mercato dei robot umanoidi abbia un potenziale di 10 mila miliardi di dollari, e vede in Optimus una futura fonte di entrate per Tesla. Tuttavia, ha spiegato che sviluppare un robot versatile e autonomo come Optimus rappresenta una sfida tecnologica notevole, che richiede avanzamenti significativi nell’intelligenza artificiale e ingenti investimenti. Nonostante i prototipi attuali siano ancora in fase iniziale, Musk si dice fiducioso nella capacità di Tesla di trasformare questa visione in realtà.​

Foto: Shutterstock