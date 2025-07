Quella volta che Enrico Papi litigò con Paolo Bonolis: finì a torte in faccia a causa di quella domanda su Laura Freddi

Il celebre scontro tra Enrico Papi e Paolo Bonolis andò in scena in una discoteca di Fregene, e finì addirittura in una torta in faccia. All’origine del diverbio, c’era l’insistenza di Papi nel cercare di ottenere dettagli sulla relazione tra Bonolis e Laura Freddi, che aveva irritato non poco il conduttore di Ciao Darwin.

Photo Credits: Shutterstock