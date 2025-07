Una personalità generosa fin dall’infanzia

Durante i pomeriggi trascorsi nella residenza di Highgrove, i figli di Burrell giocavano spesso con i giovani reali. In quelle occasioni, Harry era solito regalare loro delle banconote da 50 sterline, che lui chiamava affettuosamente “pink grannies” – le “nonne rosa” – per via del colore del biglietto e del volto della Regina Elisabetta stampato sopra. A detta dell’ex maggiordomo, Harry trovava una gioia genuina nel vedere i bambini felici e li incoraggiava a mettere da parte quei soldi per comprare una PlayStation o altri desideri. William, invece, pur essendo presente, si distingueva per un atteggiamento più riservato.

Foto: Kikapress