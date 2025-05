Fedez, l'orologio rosa che costa più di un monolocale a Milano: il suo valore supera ogni immaginazione

Non è la prima volta che Fedez ostenta orologi da capogiro, ma questo pezzo è qualcosa di unico. Con cassa in Carbon TPT e quadrante in vetro zaffiro, è un cronografo definito dagli stessi produttori come “il più complesso mai realizzato”. Quanto al cinturino rosa, si tratta probabilmente di una personalizzazione esclusiva, visto che non è nemmeno disponibile negli store ufficiali.

Photo Credits: Shutterstock