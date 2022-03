Festa del papà, idee regalo all’insegna dello sport

Se siete alla ricerca di idee originali per la festa del papà, quest’anno potreste buttarvi sugli sport. Ancora meglio se in location uniche in Italia e non solo.

Una bella sfida a padel nel Club Med Magna Marbella in Spagna, ad esempio, o per i papà più spericolati l’esperienza del trapezio volante nel Resort Club Med di Kani alle Maldive.

Per i papà amanti del mare la meta ideale è il Club Med Cefalù, con esperti di snorkeling, scuba diving, kitesurf e altre attività a disposizione.

Mare ma anche montagna, per gli amanti della neve: il resort ski-in/ski-out Club Med La Rosiere guarda verso sud per una vista mozzafiato su tutta la valle della Tarentaise.

Foto: Ufficio Stampa Action Agency