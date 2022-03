L’8 marzo si celebra in tutto il mondo la Festa della Donna o Giornata Internazionale della Donna. In Italia è stata istituita dal 1922 e da allora la condizione femminile ha fatto molti passi avanti, anche se c’è ancora molto da fare. Basti pensare che l’hanno scorso in seguito alla pandemia, dei 101 mila nuovi disoccupati, il 98% erano donne.

