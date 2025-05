Le Congregazioni Generali: il cuore della preparazione

Mentre il Conclave del 7 maggio si avvicina, i cardinali si preparano con un mix di spiritualità e momenti conviviali. Tra fioretti, pause caffè e cene nei ristoranti romani, si respira un’atmosfera di riflessione e fraternità. I cardinali si riuniscono quotidianamente nelle Congregazioni Generali, incontri ufficiali che precedono il Conclave. Durante queste sessioni, si discutono temi cruciali per la Chiesa e si condividono riflessioni sul futuro Pontefice. Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, le congregazioni sono state sospese, ma è stata celebrata la Messa dei Novendiali in onore di Papa Francesco. Il prossimo incontro è previsto per il 2 maggio alle ore 9.

Foto: Kikapress