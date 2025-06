Cosa c'è davvero tra Fedez e Clara: parla il paparazzo che ha fotografato quel 'bacio' fuori dal ristorante

Quanto a Clara, ha invece voluto chiarire: non c’è nessun flirt con Fedez. Ha parlato di “invenzioni” e ironizzato sull’effetto delle prospettive fotografiche. Ma, ad ogni modo, in molti sospettano che il presunto flirt sia legato alla promozione del singolo “Scelte stupide”, ormai in calo. Sarà vera passione o una trovata studiata a tavolino per far parlare di sé?

Photo Credits: Kikapress