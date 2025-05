Un’accusa esplosiva scuote la storia religiosa

Lee sostiene che il Vaticano custodisca nei suoi archivi documenti in grado di stravolgere la figura di Gesù. Secondo lui, questa verità è tenuta nascosta per preservare l’autorità millenaria della Chiesa. L’appello al nuovo Papa è diretto: rendere pubblici i testi su Gesù e Maria Maddalena. Non è la prima volta che Lee si scaglia contro la Santa Sede: in passato ha accusato la Chiesa anche di insabbiare verità sugli UFO.