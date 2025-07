Gianluca Grignani, com’è nata 'La Mia Storia Tra Le Dita' e il retroscena sul brano che in pochi conoscono: quel sogno mai realizzato

Per il trentennale del brano, Grignani aveva annunciato l’idea di inciderne una versione in inglese. Ma il progetto non si è mai concretizzato. Al contrario, ha concesso a Laura Pausini e Matteo Bocelli di farne una cover. La decisione ha però generato tensioni, soprattutto dopo l’annuncio anticipato della Pausini, che secondo Grignani avrebbe voluto “bruciare” la versione di Bocelli. Nonostante le polemiche, La mia storia tra le dita è rimasta un simbolo per chi è cresciuto negli anni ’90. È stata tradotta in spagnolo, portoghese e continua a essere reinterpretata da artisti italiani e internazionali. La sua forza? Parlare d’amore, di perdita e di crescita con parole semplici e sincere. Un classico senza tempo.

Photo Credits: Kikapress