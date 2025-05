Il conto alla rovescia dell’apocalisse: quanto durerebbe l’umanità?

Secondo Jacobsen, le zone temperate come l’Iowa o l’Ucraina diventerebbero terre congelate per almeno dieci anni. Niente agricoltura, nessun raccolto, solo fame e lotta per la sopravvivenza. Le persone sarebbero costrette a vivere sottoterra, non per paura delle esplosioni, ma per evitare l’esposizione diretta alle radiazioni ultraviolette. In un mondo in rovina, il cibo diventerebbe la risorsa più preziosa — e la più scarsa.