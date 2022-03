Hanami in giapponese significa ‘guardare i fiori‘ e rimanda subito alla spettacolo che la fioritura dei ciliegi regala nel paese del Sol Levante. Ma per ammirare l’Hanami non serve andare in Giappone (certo lì è veramente suggestivo e spettacolare): ci sono diversi luoghi anche in Italia dove è possibile godere di questa meraviglia.

@shutterstock