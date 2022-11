Harry e il presunto tradimento con la top model: di chi si tratta

La coppia, sempre secondo i tabloid, non sarebbe nuova al tradimento: nel 2016, quando i due si frequentavano – due anni prima del Royal Wedding – pare che Harry avesse fatto la corte ad una top model piuttosto famosa, Sarah Ann Macklin, ricoprendola di messaggi e proposte per uscire.

È quanto emerge dal libro di Angela Levin, storica biografa reale, dal titolo “Harry, Conversation with the prince” (2018). Effettivamente i due uscirono per un paio di volte insieme ma capirono di essere troppo diversi e soprattutto di lì a poco, il Principe avrebbe intrapreso il viaggio in Africa con Meghan, che sancì definitivamente il loro amore.

Foto: Kikapress