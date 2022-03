La Regina torna operativa dopo il Covid: il primo pensiero a William e Kate

Finalmente la Regina ha battuto anche il Covid e non appena ha avuto l’ok per uscire, si è precipitata – guidando la macchina a 96 anni – a Frogmore Cottage. Un tempo era la casa di Harry e Meghan, ma ad attenderla ha trovato William e Kate insieme ai tre bisnipotini che non vedeva da troppo tempo. Colo loro anche Beatrice e la piccola Sienna; assente invece Eugenie, forse in colpa per essere volata in California a trovare il cugino Harry.