Harry e Meghan, sorpresa alla Regina: spuntano le prove

Negli ultimi giorni si è fatto un gran chiacchiericcio sulla scelta di Harry e Meghan di volare in Olanda per presenziare gli Invictus Games e di snobbare completamente la Regina, ma la visita c’è stata.

Come confermano tabloid come The Sun o l’Express, i Sussex – evidentemente troppo stanchi di apparire come i cattivi nella narrazione della stampa – hanno deciso di fare tappa a Windsor per poi proseguire verso la terra dei tulipani.

Leggi anche : >> LA REGINA AUTORIZZA LA BIOGRAFIA SULLE ULTIME ORE DI FILIPPO (SMACCO A HARRY)