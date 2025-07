Harry rischia di restare fuori per sempre da Buckingham Palace: tutto ora dipende dal principe George. Ecco il motivo

Secondo alcuni commentatori, Harry ha mostrato in passato di essere un membro attivo, empatico e amato del pubblico. “È il royal più naturale”, afferma Tina Brown, sottolineando come solo troppo tardi Harry si sia reso conto di essere nato per quel ruolo. Il problema? Dal punto di vista istituzionale, potrebbe ormai essere troppo tardi. Se George e Charlotte entreranno ufficialmente in scena, il ritorno del duca di Sussex non sarà più necessario, né strategicamente rilevante per Buckingham Palace.

Photo Credtis: Kikapress