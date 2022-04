Meghan Markle devota moglie di Harry, omaggio anche a Lady D

Meghan Markle ha tenuto il discorso d’apertura della cerimonia inaugurale degli Invictus Games elogiando gli sforzi di Harry per questa manifestazione: le parole sono state piene d’amore tanto che il Principe si è commosso in pubblico.

“Non potrei amarlo e rispettarlo di più. So che molti di voi la pensano allo stesso modo perché è il vostro compagno veterano che ha servito due volte in Afghanistan, che ha dieci anni di servizio militare alle spalle, che ha fondato gli Invictus Games e che è il padre dei nostri due figli, Archie e Lili. Per favore, date il benvenuto al mio incredibile marito, il principe Harry, duca di Sussex”.

Con gli occhi lucidi Harry ha baciato la moglie dicendole “Grazie amore mio” prima di calcare il palco degli Invictus Games.

Meghan ha anche voluto onorare in silenzio la memoria di Lady Diana attraverso una chicca nell’outfit scelto per l’inaugurazione. Il top avorio intrecciato con le spalline scese richiama moltissimo un abito scelto dalla madre di Harry per un servizio fotografico con Mario Testino… Amava il bianco, alla follia, e Meghan questo lo sa bene!