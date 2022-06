Capire dagli occhi se siamo a rischio di infarto: è quanto rivelato da una ricerca innovativa condotta da un team di studiosi in Inghilterra. Secondo lo studio, che verrà presentato a Vienna in occasione della conferenza annuale della ESHG – European Society of Human Genetics, intrecciando i risultati di una visita oculistica non invasiva con altri dati, si potrebbe stabilire se il soggetto è o meno a rischio infarto.

