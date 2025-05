Isola dei famosi, anticipata la finale: la decisione presa per questo motivo

La finale del reality show, però, sarà anticipata, come rivelato sui social da Lorenzo Pugnaloni, che ha scritto: “La finale dell’Isola non sarà più a fine luglio come previsto, nonostante gli ascolti non proprio disastrosi il reality finirà prima. Al momento, queste le voci di corridoio. Nella prossima puntata nuovi arrivi tra i giovani“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset