Un paradiso solo all'apparenza

Per proteggere i naufraghi, la produzione dell’Isola dei Famosi adotta protocolli sanitari molto rigidi. Gli aspiranti concorrenti vengono informati sui rischi e su come ridurli prima di partire. Una volta sull’Isola, vengono forniti spray repellenti e vengono costruiti rifugi per limitare l’esposizione agli insetti durante la notte. Nonostante ciò, l’ambiente tropicale rende difficile una protezione totale. Vivere in condizioni così estreme, anche a causa di creature minuscole come i mosquitos, dimostra ancora una volta che partecipare al reality non è affatto un’impresa da prendere alla leggera.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset