Semifinale Isola dei famosi 2025: fuoco incrociato in diretta

Cristina Plevani ha fatto una scelta ben precisa: dopo settimane di osservazione, ha deciso di schierarsi. E non con chi ci si sarebbe aspettati. L’ex vincitrice del primo Grande Fratello ha stretto un legame sempre più forte con Adinolfi, che nei momenti più critici le ha offerto sostegno e vicinanza. Una mossa letta da molti – in studio e fuori – come strategica. Dall’altra parte, Teresanna Pugliese, che ha sempre mantenuto un rapporto di diffidenza con Adinolfi, si è trovata bersaglio delle accuse di falsità lanciate proprio da Cristina. L’alleanza tra Adinolfi e la Plevani appare sempre più come una mossa studiata nei minimi dettagli, e la tensione tra le due donne cresce di ora in ora.

Foto: Kikapress