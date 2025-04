Isola dei famosi, gli oggetti 'magici' che Pierpaolo Pretelli porterà in valigia: c'entra Maurizio Costanzo e suo figlio Kian

Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Honduras

Il programma è pronto ad iniziare, con la prima puntata in palinsesto per mercoledì 7 maggio, la conduzione di Veronica Gentili e la presenza in studio di Simona Ventura come opinionista. Pretelli, invece, sembra pronto per la partenza in direzione Honduras.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy