Ivanka Trump in Italia, la scelta misteriosa prima di arrivare a Venezia: il posto 'tutto rosso' che ha visitato in pullman con la sua famiglia

Ivanka Trump è in Italia, in occasione delle nozze di Jeff Bezos – il patròn di Amazon – previste a Venezia dal 26 al 28 giugno. Prima di partire per la città lagunare, però, la figlia del presidente americano si è fatta un giro in pullman!

Photo Credits: Kikapress