La vittoria storica e la coppa “in prestito”

La copia consegnata a Sinner non è un gadget qualunque, ma una replica in scala ridotta, circa il 75 % delle dimensioni dell’originale. È incisa con il nome del vincitore, e resta comunque un cimelio prestigioso, utile per la storia personale del campione. La tradizione è in vigore da circa 140 anni, per proteggere l’unicità del trofeo originale.

Foto: Shutterstock