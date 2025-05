Ora produce anche vino: nasce "Teresina"

Un vegetariano per scelta (e per sentimento)

Lorenzo Jovanotti ha scelto da molti anni di essere vegeteriano, ma non per moda: la sua è una decisione profondamente legata al rifiuto degli allevamenti intensivi. In un’intervista ha raccontato di aver amato la carne da bambino, ma di essersi progressivamente allontanato dal consumo di animali per una questione affettiva. Non si definisce un attivista, ma un “viandante” che adatta le proprie abitudini alle esperienze della vita.

Foto: Kikapress