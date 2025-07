Tudor resta alla Juve: ora è ufficiale

La nuova Juventus targata Tudor non sarà soltanto una questione di tattica e risultati. Il tecnico dovrà anche lavorare sull’identità della squadra, riportando spirito e disciplina in uno spogliatoio che negli ultimi anni ha alternato fasi altalenanti. Il suo stile diretto, il carattere forte e l’approccio pragmatico lo rendono l’uomo ideale per un gruppo giovane e in costruzione. Inoltre, la sua conoscenza dell’ambiente Juve – da ex difensore prima e da tecnico ora – gli conferisce un vantaggio non trascurabile.

Foto: Kikapress