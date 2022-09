Il funerale della Regina Elisabetta si terrà tra poche ore e gli indizi, i messaggi in codice e gli omaggi nascosti alla sua figura da parte dei membri della Royal Family sono stati molti in questi giorni: Kate non ha mai smesso di rivolgerle un pensiero attraverso i suoi look.

Leggi anche : >> PERCHÉ LA REGINA ELISABETTA HA SCELTO DI MORIRE A BALMORAL: IL SEGRETO CON FILIPPO