La profezia dell’astrologo su Harry fa tremare il trono. Accadrà quando uscirà il suo libro a Gennaio 2023

La data del 10 gennaio 2023 suona come un punto di non ritorno nella Royal Family: segna, lo sappiamo, l’uscita del libro di memorie di Harry – Spare – che sta impensierendo Carlo e William.

L’astrologa Inbaal Honigman ha parlato in esclusiva con Express.co.uk spiegando che l’evento avverrà nel mese del Capricorno e che non arriverà nulla di buono (almeno per la Firm) in questo giorno.

Foto: Kikapress