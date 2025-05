Lady Diana, il brutto gesto di Meghan e Kate

La stampa britannica non perde occasione per analizzare ogni mossa di Meghan Markle e Kate Middleton, spesso raccontate come rivali, ma non sempre il motivo di discussione è la presunta faida tra cognate. Stavolta a far discutere è stato un gesto più sottile, ma carico di significato: entrambe, secondo quanto riportato dai media inglesi, avrebbero modificato alcuni dei gioielli ereditati da Lady Diana. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha sollevato perplessità e critiche, alimentando il dibattito sull’eredità affettiva della principessa del popolo.