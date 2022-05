Al momento Laura Pausini ha ben altri pensieri per la testa. Dopo essersi sentita male nel corso della finale dell’Eurovision, nei giorni scorsi la star ha scoperto di essere positiva al Covid. Sui social ne ha dato notizia e non è mancato un pensiero alla figlia Paola, che già le manca tanto a causa dell’isolamento a cui deve sottoporsi finché non sarà guarita.