Cecilia Rodriguez parla della sorella Belen dopo le voci sulla lite: 'non mi sono mai messa a paragone'

Poi ha aggiunto: “Io non mi sono mai messa a paragone con mia sorella, sono sempre state le altre persone che ci hanno messo a confronto. Come a dovere trovare chi fosse la migliore tra di noi, come se dovessimo fare un duello, come se dovesse uscire una vincitrice. Ma no. Lei canta, balla, recita, presenta, io no. Ma non ho mai voluto far quello, per quello non mi sono mai messa a paragone perché non ho mai voluto far quello”

Photo Credits: Kikapress