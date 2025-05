Un nuovo messaggio dopo l'elezione di Papa Leone XIV

Questo messaggio si inserisce in una serie di comunicazioni apocalittiche diffuse da Cardia. In precedenza, aveva parlato di una “malattia contagiosa proveniente dai ghiacciai“, ipotizzando l’arrivo di una nuova pandemia, e aveva menzionato disastri naturali come terremoti ed eruzioni. Tali dichiarazioni hanno suscitato preoccupazione tra i fedeli e critiche da parte di esperti e autorità religiose .