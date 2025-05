Che tempo che fa, Marco Mengoni e la parola che dovresti evitare durante un suo concerto: il gesto che non piace al cantante

Marco Mengoni: cosa non gli si può dire ai concerti

Da qualche anno, i fan di Marco Mengoni, se gli dicono o gli cantano “sei bellissimo”, vengono zittiti in malo modo… Nel 2022, una fan aveva twittato sotto un video del momento: “Se segui Marco Mengoni, sai che il coro ‘Sei Bellissimo’ non devi farlo nemmeno se ti stanno torturando, ma no, ogni volta parte ‘sto coro – Marco imbarazzatissimo che odia sta cosa e noi fan dei tempi immemori più imbarazzati di lui. Direi anche Basta”.

