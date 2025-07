Martina Colombari compie 50 anni

Martina Colombari ha raccontato di voler vivere questo viaggio in modo solitario, contemplativo, quasi ascetico: un momento tutto per sé, in cui lasciar fluire pensieri e pace interiore. L’idea è quella di celebrare i 50 anni con un gesto simbolico che la riconnetta con sé stessa, liberandola dal giudizio e da aspettative esterne. Per lei è un modo per guardare al futuro con speranza e nuovo equilibrio.

Foto: Kikapress