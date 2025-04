Una festa da sogno sotto gli occhi di tutti

Oltre ai costi stellari, il matrimonio Belen-De Martino si distinse anche per alcuni dettagli davvero insoliti. Gli sposi vollero che tutto fosse perfetto, a partire dall’organizzazione logistica per gestire i tantissimi ospiti. Dalla selezione accurata del menù alla cura minuziosa della scenografia floreale, ogni elemento fu pensato per creare un’esperienza unica. La presenza di 110 camerieri, ricordata da Stefano con ironia, testimonia l’attenzione maniacale verso il servizio e l’accoglienza degli invitati. Anche il servizio fotografico e video fu affidato a professionisti di altissimo livello, per immortalare ogni momento con la massima qualità.

Foto: Kikapress