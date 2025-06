Bezos sceglie Venezia per le nozze, ma un dettaglio imbarazzante della chiesa finisce sulle pagine dei media internazionali

Il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si sta trasformando in un caso mediatico ancor prima di iniziare. La scelta della chiesa della Madonna dell’Orto per una festa di nozze da 20 milioni di dollari sta sollevando polemiche politiche, ma anche un certo imbarazzo internazionale per via di un dettaglio non certo trascurabile: la chiesa è interamente coperta dalle impalcature.

Photo Credits: Kikapress