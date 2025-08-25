I me contro te: un fenomeno dell’infanzia digitale
La storia di Luì e Sofì, meglio noti come Me Contro Te, è quella di due giovani siciliani che hanno conquistato il cuore dei bambini italiani. Con oltre 7 milioni di iscritti su YouTube, successi cinematografici, album di platino e un merchandising diffuso ovunque, la coppia è diventata un punto di riferimento nell’intrattenimento per l’infanzia. Ed è proprio questo successo clamoroso che ha acceso interrogativi sul modello che gli sta dietro.
Salvo Sottile indaga sul “sistema che c’è dietro”
Il giornalista Salvo Sottile, intervenendo su Instagram, ha sollevato una riflessione: non tutte le produzioni dei Me Contro Te sono etichettate come “kids”. Questo potrebbe aprire la porta a pratiche — come pubblicità profilata, abbonamenti o commenti — normalmente limitate nei contenuti indirizzati ai minori. Un dettaglio che, secondo lui, trasforma un intrattenimento apparentemente innocente in un’operazione commerciale di grande impatto.
L’infanzia come terreno di business
Sottile sottolinea come la reale questione non sia tanto la notorietà o i guadagni della coppia, quanto il meccanismo di fondo: un sistema che sfrutta l’infanzia come booster per un business altamente remunerativo. Dai clic dei bambini agli investimenti immobiliari: ciò che inizialmente sembra un video giocoso può trasformarsi rapidamente in un motore economico pesante e strutturato.
Il patrimonio personale e i vuoti normativi
Luì e Sofì avrebbero accumulato un patrimonio consistente, stimato attorno ai 17 milioni di euro, grazie anche a investimenti immobiliari, come la proprietà di decine di appartamenti a Milano. In questo contesto, Sottile accende una luce sul vuoto normativo che permette simili equilibri.
Da idoli dei bambini a protagonisti adulti
Non è la prima volta che la dimensione adulta entra nella narrazione dei Me Contro Te. Già nei mesi scorsi, Selvaggia Lucarelli aveva evidenziato un cambiamento nei loro contenuti: un tono più “passivo-aggressivo”, ostentazione di lusso, riferimenti più diretti all’omosessualità e punzecchiature ai concorrenti. Secondo la Lucarelli, questa evoluzione sarebbe una strategia per allargare il target al pubblico adulto e sostenere i ricavi.
