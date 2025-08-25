I me contro te: un fenomeno dell’infanzia digitale

La storia di Luì e Sofì, meglio noti come Me Contro Te, è quella di due giovani siciliani che hanno conquistato il cuore dei bambini italiani. Con oltre 7 milioni di iscritti su YouTube, successi cinematografici, album di platino e un merchandising diffuso ovunque, la coppia è diventata un punto di riferimento nell’intrattenimento per l’infanzia. Ed è proprio questo successo clamoroso che ha acceso interrogativi sul modello che gli sta dietro.

Foto: Kikapress