‘Colpa degli altri’: Meghan Markle scatena critiche per la sua risposta sul passato. Chi accusa nel suo podcast

Meghan Markle è tornata a far discutere ancora una volta per via di una dichiarazione rilasciata nel podcast “Aspire” condotto da Emma Grede, nel quale ha raccontato le difficoltà incontrate nella sua carriera di attrice, attribuendo i rifiuti subiti alla sua origine etnica e alla “colpa degli altri”.

LEGGI ANCHE:– L'”errore mortificante” di Meghan Markle nel post su Instagram mentre i commenti venivano disattivati

Photo Credits: Kikapress