Sussex, tensioni e trattative

Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti nuovamente nel mirino della stampa britannica. Dopo l’ennesimo scossone al loro rapporto con la Royal Family, stavolta sono i presunti colloqui “di pace” a far discutere. Due collaboratori dei Sussex sono stati avvistati a Londra in un incontro informale con un alto funzionario di Re Carlo III. L’obiettivo? Secondo alcuni analisti, non tanto la riconciliazione quanto la necessità di rivedere gli equilibri economici e strategici dopo una fase di crisi mediatica e contrattuale.

Foto: Kikapress