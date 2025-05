Un gesto fuori dagli schemi reali

Quella scelta ha continuato a far parlare di sé, riaffiorando anche nel documentario Harry & Meghan, dove la duchessa condivide estratti del suo discorso e lo descrive come un momento in cui ha voluto celebrare la loro storia d’amore e l’inizio di un nuovo capitolo. Di recente, in occasione del settimo anniversario di nozze, Meghan ha condiviso su Instagram un montaggio di immagini intime, ribadendo l’importanza di quel giorno come simbolo di unità e complicità. Col senno di poi, è chiaro che le cose non siano andate esattamente come sperato: il discorso, così carico di promesse e gratitudine verso la Royal Family, oggi contrasta con l’attuale distanza e la frattura profonda consumatasi tra i Sussex e la monarchia britannica.

Foto: Kikapress