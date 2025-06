Meghan e i soldi: la confessione nel suo podcast

Nel suo podcast Confessions of a Female Founder, Meghan Markle ha deciso di affrontare un tema tanto delicato quanto personale: il denaro. In un dialogo sincero con Sara Blakely, imprenditrice miliardaria e fondatrice del brand Spanx, l’ex duchessa ha ammesso di avere ancora oggi un rapporto complesso con la ricchezza. “Mi piacerebbe davvero adottare una mentalità più sana riguardo al denaro“, ha detto, aggiungendo che per molte donne parlare di soldi è ancora un tabù. Parole che, a distanza di anni dalla sua uscita dalla royal family, sorprendono e non poco.

Foto: Kikapress