Meghan Markle lancia una frecciatina alla defunta regina: "Non chiedere l'opinione di nessuno"

Durante l’ultimo episodio del suo podcast Confessions of a Female Founder, l’ex duchessa ha parlato di imprenditoria femminile insieme alla fondatrice di Spanx, Sara Blakely. Tra consigli e riflessioni, è spuntato un commento che ha attirato l’attenzione: “Se hai un’idea su come chiamare un bambino, tienila stretta finché non è nato. Non chiedere l’opinione di nessuno”.

Photo Credits: Kikapress