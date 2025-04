Donald Trump, i regali poco convenzionali che ha fatto a Melania per il suo compleanno da quando è diventato presidente: alcuni sono assurdi

Per il 48° compleanno di Melania, Trump decise di farle gli auguri in tv chiamando in diretta il programma Fox & Friends. Non solo non le fece alcun regalo concreto, ma trasformò quel giorno in una piattaforma politica, promuovendo la sua agenda e ammettendo candidamente di averle regalato solo un biglietto di auguri.

Photo Credits: Shutterstock