Il messaggio nascosto della Royal Family al Trooping the Colour

Il Trooping the Colour è uno dei momenti simbolici più potenti della monarchia britannica. E quest’anno, la presenza compatta e radiosa della famiglia del principe William ha assunto un significato ancora più profondo. Per molti osservatori, non si è trattato solo di celebrare il compleanno del sovrano: il gesto di apparire in pubblico tutti insieme, sorridenti e affiatati, è stato letto come una risposta diretta, seppur non dichiarata, alle critiche mosse da Harry nei confronti della famiglia reale.

Foto: Kikapress