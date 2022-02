Michelle Hunziker e il no di Elisabetta Franchi: cos’è successo in queste ore

Michelle Hunziker continua a mietere un successo dopo l’altro con Michelle Impossible mentre la sua vita privata occupa le prime pagine dei magazine di cronaca rosa: l’ultimo gossip è su Elisabetta Franchi.

Alfonso Signorini sulle pagine di Chi ricama su un retroscena interessante dopo la separazione tra la conduttrice svizzera e Tomaso Trussardi. Stando a quanto riporta il magazine, Elisabetta Franchi in occasione della Milano Fashion Week avrebbe “fatto fuori” Michelle Hunziker per via dell’amicizia che lega la stilista all’ex marito.

Leggi anche : >> MICHELLE HUNZIKER, È DAVVERO QUESTA LA CIFRA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI TRUSSARDI? PIOGGIA DI SOLDI