Un nome evocativo che arriva da lontano

Con l’opposizione del Sole in Cancro, segno d’acqua empatico e intuitivo, e della Luna in Capricorno, razionale e strutturato, si crea una tensione emotiva che può generare disorientamento. Questo conflitto tra cuore e mente potrebbe riflettersi nelle relazioni personali, portando alla luce incomprensioni o bisogni inespressi. Sarà importante usare questo momento per chiarire i rapporti, comunicare con autenticità e non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento.