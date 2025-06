La proposta di lavoro mancata

Monica Setta ha raccontato di aver avuto grande stima nei confronti della Manzini, tanto da volerla nel suo programma in prima serata, lo scorso dicembre. Per coinvolgerla, avrebbe anche insistito molto, affidandosi alla mediazione dell’ex agente dell’imitatrice, Andrea Quattrini. A quanto pare, le sarebbe stato proposto un contratto importante, ma l’accordo non è mai andato in porto. Non per volontà della conduttrice, precisa Setta, bensì per una scelta della stessa Manzini, che non avrebbe accettato le condizioni.

Foto: Kikapress