Alvaro Vitali, le forti accuse che fece a Lino Banfi: la reazione dell'attore pugliese alle critiche dopo la morte di Pierino

Dopo l’annuncio della morte di Vitali, ha parlato invece Lino Banfi: “Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso, tutto si può dire di me, ma non che sono altruista e non che non sono amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un’altra“.

Photo Credits: Kikapress